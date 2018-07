Excelência gráfica e ilustrações também garantem prêmios ao 'Estado'

SÃO PAULO - Além dos prêmios recebidos pelos conteúdos jornalísticos que publicou em 2012, o Grupo Estado também teve reconhecida a excelência de seu projeto gráfico e de seus ilustradores.

Em novembro do ano passado, o Estado foi agraciado com o Prêmio Brasileiro de Excelência Gráfica Fernando Pini, por sua edição de 3 de setembro de 2012. Concedido pela Associação Brasileira da Indústria Gráfica (Abigraf) e pela Associação Brasileira de Tecnologia Gráfica (ABTG), a premiação é referência internacional para a indústria gráfica e certificada pela ISO 9000.

O Grupo Estado concorreu com mais três edições finalistas da Folha de S. Paulo e venceu na categoria Jornais Diários Impressos em Coldset. Nos últimos dez anos o Estado esteve presente em todas as finais dessa premiação e foi vencedor em sete dessas ocasiões.

Ilustradores celebrados. Também em novembro, o trabalho vencedor na categoria Ilustração do Prêmio Estado, Pintura viva, de Carlinhos Müller, publicado no caderno Viagem, foi o vencedor da 23.ª edição do prêmio de Jornalismo da Comissão Europeia de Turismo (CET), na categoria Melhor Reportagem de Jornal Impresso.

Para fazer a reportagem vencedora, o ilustrador viajou para Berlim e Viena e colocou suas impressões em aquarelas, usando uma abordagem diferente para informar sobre duas importantes capitais da Europa.

“Nunca tinha feito um trabalho jornalístico no qual, além de desenhar, eu tivesse também de me preocupar com a apuração”, disse Müller. “Tivemos um longo planejamento para realizar essa reportagem”, completou Adriana Moreira, editora do Viagem.

Outro ilustrador do Estado, Marcos Muller, foi premiado em junho no 20.º Salão Universitário de Humor de Piracicaba com uma caricatura do músico inglês Eric Clapton. A obra havia sido feita para o jornal, mas terminou não sendo publicada. Graças a isso, pôde concorrer no tradicional evento de humor.