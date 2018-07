Experiência mostra que espécie de chimpanzé divide alimentos

Uma experiência divulgada na publicação científica Current Biology indica que um dos primatas mais próximos do homem compartinha alimentos de forma voluntária com outros da mesma espécie.

Veja também:

Metade das espécies de primatas corre risco de extinção

Pesquisa japonesa mostra cooperação entre chimpanzés

Anteriormente, acreditava-se que o comportamento mostrado pelos bonobos, também conhecidos como chimpanzés-anões ou chimpanzés-pigmeus, era exclusivo dos humanos.

Na experiência, os cientistas Brian Hare, da Duke University, nos Estados Unidos e Suzy Kwetuenda, do centro para bonobos órfãos Lola y Bonobo, na República Democrática do Congo, deram comida para um dos primatas quando ele estava com fome.

A sala em que estava o bonobo que recebeu o alimento tinha outros dois compartimentos adjacentes, facilmente acessíveis ao macaco. Um deles estava vazio e no outro estava um bonobo.

O primata faminto podia optar entre comer sozinho ou abrir a porta do compartimento - fechada com um gancho de madeira - e dividir o alimento com o outro bonobo.

Segundo o artigo de Hare, publicado na Current Biology, "descobrimos que as cobaias preferiram abrir a porta, voluntariamente para dividir a comida que eles poderiam, facilmente, ter consumido sozinhos".

Eles agora esperam descobrir por que os bonobos, aparentemente, preferem dividir sua comida.

Segundo Hare, as razões podem ser simplesmente altruístas, ou o primata pode ser movido por um motivo egoísta, como a expectativa de uma troca de favores. BBC Brasil - Todos os direitos reservados. É proibido todo tipo de reprodução sem autorização por escrito da BBC.