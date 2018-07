Explosão estremece plataforma de lançamento do foguete SpaceX

CABO CANAVERAL - Um foguete Falcon 9, da empresa SpaceX, explodiu em sua plataforma de lançamento ontem, durante um teste de rotina em Cabo Canaveral (Flórida), no Estados Unidos. O acidente destruiu ainda um satélite que o Facebook planejava usar para ampliar o serviço de internet na África. Não houve feridos.

O chefe SpaceX, Elon Musk, afirmou que o acidente aconteceu quando o foguete estava sendo abastecido. A causa da explosão ainda é desconhecida. Esse é o segundo acidente envolvendo a SpaceX.

A coluna de fumaça preta e grossa era vista com facilidade a milhas de distância do local. Nas redes sociais, internautas publicaram fotos e vídeos que mostram as chamas. Ainda não se sabe as causas da explosão.

SpaceX. O empresário sul-africano radicado nos Estados Unidos Elon Musk fundou a SpaceX, em 2002, com o objetivo de fazer lançamentos ao espaço, cortar custos e tornar a viagem a Marte acessível. A empresa planeja enviar sua primeira nave espacial não tripulada ao planeta vermelho em 2018 e mandar seres humanos em 2024. /AP E REUTERS