Fechamento de hospital gera reclamações Ao menos cem pessoas já reclamaram sobre falta de assistência no Procon de São Caetano do Sul (Grande São Paulo) após o fechamento do hospital privado que leva o nome da cidade. O Hospital São Caetano era responsável pelo atendimento de pacientes do plano de saúde Di Thiene, ligado à mantenedora da unidade de saúde. Atualmente, apenas ocorrem alguns atendimento ambulatoriais no local.