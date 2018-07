Filmes fazem disparar relatos de óvnis, indicam documentos

Documentos divulgados nesta segunda-feira pelo governo britânico indicam que os relatos de pessoas que afirmam ter visto óvnis no país cresceu mais de cinco vezes de 1995 a 1996, ano em que foi lançado no país o filme americano Independent Day, que conta a história da invasão da Terra por alienígenas.

Grã-Bretanha divulga arquivos oficiais sobre Ovnis

Em 1996 também foi o auge do sucesso no país da série de TV Arquivo-X, que tem como personagens dois detetives que se dedicam a investigar casos de fenômenos sobrenaturais.

Segundo os documentos do Ministério da Defesa britânico, em 1996 o governo recebeu 609 relatos de pessoas que disseram ter avistado óvnis, contra 117 no ano anterior.

Os arquivos do Ministério da Defesa, que cobrem o período entre 1981 e 1996, estão sendo liberados como parte de um projeto de três anos, e podem ser baixados do site do Arquivo Nacional britânico.

O número de relatos de óvnis em 1996 foi o maior da história desde os 750 relatos recebidos em 1978. Naquele ano foi lançado o filme Contatos Imediatos do Terceiro Grau, de Steven Spielberg.

"Obviamente que filmes e programas de TV provocam uma maior atenção para os óvnis. É fascinante ver como isso parece levar mais pessoas a relatarem o que veem", afirma especialista em óvnis David Clarke, professor de jornalismo da Sheffield Hallam University.

"Nos anos 1950 você tinha óvnis com discos iluminados, como nos filmes B da época, e os alienígenas tendiam a vir de Vênus ou de Marte. Isso parou no fim dos anos 1960, quando descobrimos o quão inóspitos esses lugares são", comenta o especialista.

"A partir dos anos 1980 você começa a ver objetos triangulares. Essa é a era das aeronaves 'invisíveis' dos Estados Unidos. Acho que é óbvio que as pessoas veem o que elas esperam ver", diz.

Cabeças de limão

Entre os relatos divulgados na última leva de documentos liberados pelo Ministério da Defesa, está a descrição de extraterrestres com cabeças no formato de limões que teriam aparecido de um objeto no formato de um disco, segundo o relato de dois garotos da região de Staffordshire em 1995.

Segundo eles, os alienígenas teriam dito: "Queremos vocês, venham com a gente", antes de levá-los para dentro da espaçonave, que, segundo o relato dos meninos, era tão quente que um dos garotos ficou "da cor de uma beterraba".

Os garotos fizeram o relato após chegar correndo a uma delegacia da região, "agitados e aflitos".

Em outro relato documentado, duas mulheres disseram ter avistado um óvni em 1994 durante o festival de música de Glastonburry.

Segundo as duas, que afirmaram estar sóbrias no momento da suposta aparição do objeto, ele voava de uma maneira que parecia estar tentando se comunicar com elas.

Uma das mulheres, uma estudante de ciências metafísicas, disse ter acreditado que o objeto voador tentava um contato com ela ao acender luzes amarelas e verdes - as mesmas cores de sua roupa na ocasião.

As duas decidiram fazer o relato às autoridades após terem sido ignoradas ao pedir ajuda a outros espectadores do festival.

Os documentos mostram ainda que foram feitos mais de 30 relatos de óvnis na região central da Inglaterra em um período de seis horas em 1993, levando o caso a ser comunicado ao chefe do Estado Maior das Forças Armadas.

Após uma investigação, descobriu-se que o óvni avistado era um foguete russo ao retornar à atmosfera terrestre. BBC Brasil - Todos os direitos reservados. É proibido todo tipo de reprodução sem autorização por escrito da BBC.