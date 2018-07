Fim dos ônibus espaciais é o fato mais marcante de 2011, dizem internautas

Em enquete promovida na página do Estadão no Facebook, quase metade dos participantes escolheram o fim da era dos ônibus espaciais como o fato mais importante do ano nas áreas de saúde e ciência.

Em segundo lugar, o assunto que mais teve repercussão foi o acordo para reduzir o sal nos alimentos industrializados. A aprovação do novo código florestal ficou com a terceira posição.

Segundo os internautas, o vazamento de óleo ocorrido na Bacia de Campos, no Rio de Janeiro, mereceu o quarto lugar na votação. Já o veto da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) aos remédios emagrecedores, que gerou discussão durante todo o ano, ficou em último.

Veja o resultado final:

Fim da era dos ônibus espaciais - 102 votos

Redução do sal nos alimentos industrializados - 82 votos

Aprovação do Código Florestal - 53 votos

Vazamento de óleo na Bacia de Campos - 32

Veto aos remédios emagrecedores - 24 votos