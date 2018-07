Flipinha reúne mais de 20 autores em Paraty

Com programação entre quarta-feira e domingo, a Flipinha ? parte infantil da Festa Literária Internacional de Paraty ( Flip) ? deste ano vai homenagear o sociólogo e escritor Gilberto Freyre. Mesmo sendo uma leitura "difícil", os organizadores garantem que todos vão se interessar. "Mais que focar a obra do autor, vamos aproveitar para discutir esse momento de valorização do Brasil, da nossa cultura, da busca pela nossa identidade", diz Gabriela Gibrail, coordenadora da festa. O evento vai contar com a presença de mais de 20 convidados, entre autores e ilustradores de literatura infanto-juvenil. "A Flipinha é um estímulo à leitura, é o braço da festa que traz a comunidade para dentro."