Foguete russo é lançado com satélite de comunicação europeu

"O lançamento aconteceu às 17h19 de Moscou (12h19, no horário de Brasília). A entrada em órbita aconteceu conforme o programado", declarou à agência russa "Interfax" o porta-voz do Centro Espacial Jrunichev.

Inicialmente, o lançamento do satélite europeu estava previsto para ontem, mas foi adiado por não ter recebido o sinal verde das autoridades casaques.

As autoridades do Casaquistão, país do qual a Rússia aluga a base de Baikonur, explicaram o atraso porque não tinham acordado com o centro a hora do lançamento nem os parâmetros exatos do voo do foguete.

O "Eutelsat-W7", com uma massa de 5,6 toneladas e projetado para uma vida útil de 15 anos, pertence à operadora francesa de comunicação por satélite Eutelsat.