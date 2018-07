Fósseis são achados em obra residencial de Uberaba (MG)

UBERABA - Foram apresentados nesta quinta-feira, 2, os novos fósseis de dinossauro encontrados durante as escavações para a construção de um conjunto de edifícios no Bairro São Bento, em Uberaba (MG).

Os fósseis ainda estão inseridos nas rochas originais e serão escavados do local e analisados pela equipe do Complexo Cultural e Científico de Peirópolis, ligado à Universidade Federal do Triângulo Mineiro.

Além dessas descobertas, foram apresentadas as medidas adotadas pela prefeitura seguindo as recomendações do Ministério Público para preservar a área.

Em Uberaba, a proposta de realização de um 'Zoneamento Paleontológico' é analisada. Na região, em dezembro do ano passado, já havia sido localizado parte de um fêmur atribuído a um Titanosauria, espécie de dinossauro herbívoro. O osso achado tem mais de 50 centímetros.

A possibilidade de novas descobertas no local, em frente ao Parque Jacarandá, mobilizou uma equipe de técnicos que iniciou um programa de monitoramento com o objetivo de resguardar o patrimônio paleontológico.

Em abril houve vários achados mas, de acordo com o geólogo Luiz Carlos Ribeiro, em razão das fortes chuvas que se estenderam até o final de maio, as atividades de resgate foram paralisadas, sendo retomadas no dia 22 de junho. A partir daí surgiram novos exemplares.

Importância. "Costelas, vértebras, tíbia e fósseis da cintura escapular têm sido descobertas no local", conta o especialista. Ele explica que tudo isso tem extremo valor científico, já que a paleontologia foi pouco explorada em Uberaba, apesar de haver achados desde 1945.

"Há uma possibilidade de que os fósseis já descobertos, somados aos que ainda podem aparecer, sejam suficientes para a descrição de um novo grupo de dinossauro", afirmou Ribeiro.