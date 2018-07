Governo faz acordo com bancos para criar cotas de 10% para alunos do ProUni

A entidade prevê, para o primeiro ano da parceria, uma média de 600 jovens estagiando por meio do acordo. "Estamos integrando forças com outros órgãos para promover a diversidade e ações afirmativas", disse Mário Sérgio Vascocelos, diretor de relações institucionais da Febraban. Segundo ele, o acordo envolve, além do MEC, as secretarias de Políticas de Promoção da Igualdade Racial e de Políticas para as Mulheres.

A ideia é incentivar a inclusão de mulheres e negros, valorizar a diversidade no setor bancário, fortalecer os processos de administração e gestão de carreiras da mulher e proporcionar oportunidades de inserção no mercado de trabalho de homens e jovens negros que participaram do ProUni.