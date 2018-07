Grupo Estado ganha três prêmios de infografia por especial da Copa

O Grupo Estado venceu três prêmios na 21.ª edição do Malofiej, considerado o "Pulitzer em infografia" para meios impressos e digitais. A premiação, tida como a mais importante do cenário internacional, é organizada pela Society for News Design (SNDE) da Espanha.

Os trabalhos do Estado, produzidos por Eduardo Asta e Jonatan Sarmento, foram laureados com uma medalha de ouro e duas de bronze, sendo o único veículo brasileiro a ganhar medalha de ouro com a série "Estádios da Copa de 2014". Receberam bronze os trabalhos do "Estádio do Maracanã", que receberá a decisão do Mundial no Brasil, e a "Arena de Brasília", que após a Copa do Mundo no País terá uma extensa agenda de shows.