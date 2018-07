Herança genética não é determinada só pelo DNA, confirma estudo

As características genéticas transmitidas entre diferentes gerações não são determinadas exclusivamente pelo DNA, mas também por outros materiais nas células, de acordo com um novo estudo publicado nesta quarta-feira, 1º, na revista Science. Um grupo de pesquisadores estudou as proteínas celulares conhecidas como histonas, que não fazem parte do código genético, mas atuam como "carretéis" em torno das quais se enrolam as moléculas de DNA. As histonas são responsáveis por controlar se um gene está ou não "ligado".

De acordo com o novo estudo, mudanças que ocorrem naturalmente nas histonas, afetando a maneira como elas controlam os genes, podem se manter de uma geração para a geração seguinte, influenciando as características que são passadas adiante.

A descoberta, de acordo com os pesquisadores, demonstra pela primeira fez que o DNA não é exclusivamente responsável pelas características herdadas. Segundo eles, o estudo abre caminho para novas pesquisas sobre como e quando ocorre na natureza esse método de herança genética - e se ele está ligado a traços individuais específicos ou a problemas de saúde.

"Nós mostramos, sem deixar dúvidas, que as mudanças nos carretéis de histonas que formam os cromossomos podem ser copiadas e passadas através das gerações. Nossa descoberta consolida a ideia de que as características herdadas podem ser epigenéticas, isto é, podem não ser dependentes exclusivamente de mudanças no DNA", disse o coordenador do estudo, Robin Allshire, da Escola de Ciências Biológicas da Universidade de Edimburgo (Escócia).

Para testar a teoria, os pesquisadores realizaram experimentos com leveduras que possuem mecanismos de controle genético semelhante ao das células humanas. Eles introduziram modificações em uma proteína histona, imitando as que ocorrem naturalmente. Com isso, a proteína "desligou" genes adjacentes. O efeito foi herdado pelas gerações seguintes de células de leveduras.

Segundo Allshire, o estudo poderá também abrir caminho para pesquisas que busquem compreender se modificações nas proteínas histonas causadas por condições ambientais - como a dieta ou o estresse - podem influenciar as funções dos genes que são passados para a geração seguinte.

O estudo confirma uma antiga expectativa dos cientistas de que os genes poderiam ser controlados através das gerações por esse tipo de mudanças. No entanto, ainda será preciso investigar até que ponto esse processo é comum, de acordo com os autores do estudo.