Hubble fotografa em detalhe maior galáxia do Trio do Leão

O Telescópio Espacial Hubble obteve uma imagem do maior membro do Trio do Leão, uma galáxia de anatomia incomum, com braços espirais assimétricos e um núcleo aparentemente deslocado. Essa disposição peculiar provavelmente é causada pela atração gravitacional dos dois outros membros do trio.

A galáxia incomum, Messier 66, fica a 35 milhões de anos-luz, na constelação do Leão. Juntamente com Messier 65 e NGC 3628, Messier 66 é um terço do Trio do Leão, três galáxias espirais em interação. Messier 66 é maior que as duas parceiras, com cerca de 100.000 anos-luz de diâmetro.

A imagem de Messier 66 feita pelo Telescópio Espacial Hubble. HST/Nasa-ESA

A galáxia tem braços espirais que parecem projetar-se acima do disco principal, e um núcleo aparentemente deslocado. A assimetria é incomum em galáxias. Astrônomos acreditam que o formato original de Messier 66 foi alterado pela gravidade das vizinhas.

Messier 66 tem um número extraordinário de supernovas. A galáxia abrigou três explosões do tipo desde 1989, a mais recente em 2009.