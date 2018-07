IBGE: cresce número de domicílios ocupados no Brasil O número de domicílios particulares ocupados no Brasil cresceu de 45 milhões para 56,5 milhões entre 2000 e 2010, de acordo com a sinopse do Censo 2010, divulgada hoje pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). Os maiores aumentos no período foram observados nas regiões Norte, com 2,09%, e Centro-Oeste, com 1,91%. O Sudeste manteve a dianteira, passando de 20,3 milhões para 24,8 milhões de domicílios ocupados, o que representa um aumento de 22,2% no período.