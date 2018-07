IBGE muda faixa etária da população em idade ativa na Pnad 2011

Daniela Amorim, Fernando Dantas, Clarissa Thomé e Felipe Werneck, do Rio,

O IBGE mudou a faixa de idade da população em idade ativa na Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios (PNAD) de 2011. Pela primeira vez, a população considerada em idade economicamente ativa passou de 10 anos ou mais para 15 anos ou mais. Segundo os técnicos do IBGE, a mudança não interfere nos resultados da pesquisa, porque as crianças de 10 a 14 anos não têm representatividade na força de trabalho do País.

"Passamos a população em idade ativa de 10 anos ou mais para 15 anos ou mais, mas, em termos de alteração de resultado, é muito pouco. Mas a mudança é para ter uma comparação internacional mais fácil, é um parâmetro internacional", explicou Cimar Azeredo, gerente da Coordenação de Trabalho e Rendimento do IBGE.

A alteração na faixa etária investigada tem como objetivo adequar os resultados da pesquisa às estatísticas internacionais, informou o instituto.