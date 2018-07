Iceberg começa a se partir antes de chegar à Austrália

Um imenso iceberg de 140 quilômetros quadrados começou a se partir em centenas de pedaços menores antes de chegar ao litoral da Austrália, informaram nesta segunda-feira, 14, os cientistas australianos.

Nos últimos três dias, o gigantesco bloco de gelo, que inicialmente tinha 19 quilômetros de comprimento e oito quilômetros de largura, teve o tamanho reduzido em quase 30%, segundo o geólogo australiano Neal Young.

A fragmentação do iceberg fez com que agora centenas de calotas polares, algumas de vários quilômetros de comprimento, se espalhassem ao longo de milhares de quilômetros de oceano ao norte da Antártida.

Isso foi possível por causa da maior temperatura de água - entre 6 e 8 graus centígrados -, que pouco a pouco foi derretendo a parte submersa do bloco de gelo, disse Young, acrescentando que o grande iceberg se fundirá totalmente antes de chegar ao extremo meridional da Austrália.

As autoridades australianas emitiram na semana passada um aviso aos navios que circulam pela área quando avistaram o gigantesco iceberg, que estava 1,7 mil quilômetros ao sul da ilha de Macquarie. O bloco de gelo faz parte de outro três vezes maior que se desprendeu há dez anos do planalto do Mar de Ross, no continente gelado.

A maioria dos especialistas costuma atribuir estes fenômenos à mudança climática, já que o aumento da temperatura do mar acelera o processo de fragmentação dos polos.

No entanto, alguns geólogos afirmam que a presença de icebergs cada vez mais longe das massas polares é influenciada também por fatores exógenos ao aquecimento global, como as correntes ou o fato de serem constituídos por neve consolidada, em vez de água salgada.