Imagens da Nasa mostram locais do filme 'Perdido em Marte'

Imagens de um telescópio da Nasa em órbita revela detalhes de regiões de Marte citadas no recém-lançado filme hollywoodiano, 'Perdido em Marte' (The Martian), do diretor Ridley Scott. A história narra as aventuras de um astronauta pelo planeta vermelho.

Segundo a Nasa, o romance que embasou o filme, faz referência a locais de Marte usados para o pouso das missões fictícias Ares 3 e Ares 4. Os locais de pouso da missão Ares 3 estão na planície marciana chamada Acidalia Planitia. A base para a missão Ares 4 estava dentro de uma cratera chamada Schiaparelli.

Imagens desses dois lugares e outros pertinentes à história ficcional estão entre as últimas divulgadas pela câmara acoplada à sonda Mars Reconnaissance Orbiter (MRO).

Veja as fotos da sonda MRO e imagens do filme: