Índia perde contato com sonda lunar Chandrayaan-1

A Índia perdeu contato por rádio com a sonda lunar Chandrayaan-1, lançada em outubro do ano passado na primeira missão não-tripulada do país à Lua. O último contato foi estabelecido à 1h30 (hora local) deste sábado (17h de Brasília da sexta-feira), segundo comunicado da Organização de Pesquisa Espacial Indiana (ISRO, na sigla em inglês). Cientistas da ISRO estão revisando os dados telemétricos para determinar o estado dos sistemas da espaçonave.

A sonda é o primeiro passo de um projeto indiano de fazer chegar à Lua um veículo espacial em 2012. A ISRO também tem planos de lançar satélites a Marte e Vênus.

É a primeira vez que a ISRO perder contato com a nave, que meses atrás sofreu um revés quando teve um de seus sensores queimado por radiação solar. O incidente levou a organização a suspender alguns experimentos científicos e a elevar a órbita lunar do satélite de 100 para 200 quilômetros. As informações são da Associated Press e Dow Jones.