Índia planeja lançar primeira missão espacial tripulada em 2016

A Índia planeja lançar em 2016 sua primeira missão espacial tripulada, uma viagem de uma semana da qual participarão dois astronautas, afirmou nesta quarta-feira, 27, um alto funcionário da Organização Indiana de Pesquisa Espacial (ISRO, em inglês).

"Planejamos um voo humano no espaço em 2016, com dois astronautas que passarão sete dias na órbita inferior da Terra", disse o presidente da ISRO, K. Radhakrishnan, em declarações citadas pela agência indiana "Ians".

Vários cientistas espaciais e altos funcionários da agência espacial estão preparando um relatório preliminar para construir as infraestruturas e instalações necessárias para a missão, com um custo estimado de cerca de US$ 2,76 bilhões.

A Comissão de Planejamento da Índia aprovou inicialmente o projeto em fevereiro de 2009, e comprometeu recursos para os planos quinquenais de 2007-2012 e 2012-2017.

"Projetaremos e desenvolveremos o módulo espacial para a missão tripulada nos próximos quatro anos. Serão selecionados dois astronautas para o voo espacial", disse o presidente da ISRO.

A organização prevê colocar uma instalação completa de formação em Bangalore (sul da Índia) para treinar os astronautas, e construir uma terceira plataforma de lançamento em sua estação de Sriharikota, na região de Andhra.