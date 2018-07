Inpe registra 2,7 mil focos de queimadas em todo o País

BRASÍLIA - O Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (Inpe) registra nesta quinta-feira, 8. 2.792 focos de queimadas em todo o país, de acordo com os dados do satélite de referência. A estiagem e a baixa umidade do ar desta época do ano aumentam o risco de incêndios florestais.

Minas Gerais é o estado com maior número de focos registrados hoje, com 510 ocorrências. Na Bahia, o satélite visualizou 446 focos. Em seguida, aparecem Piauí (372) e Pará (264).

No Distrito Federal, onde o Corpo de Bombeiros registra 42 incêndios florestais, há risco de suspensão das operações no Aeroporto Internacional Juscelino Kubitscheck. Colunas de fumaça provenientes de três grandes incêndios em áreas de proteção ambiental próximas ao aeroporto podem ser vistas de praticamente todo o DF.