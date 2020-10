Instituto Questão de Ciência lança Dia C de Conscientização da Covid-19 com programação de lives

O Instituto Questão de Ciência (IQC) promoverá, no próximo sábado, 3, uma programação de lives sobre a pandemia do novo coronavírus. Batizada de “Dia C de Conscientização da Covid”, a iniciativa terá como foco levar à população brasileira informações sobre como proteger a si, amigos e familiares em meio à doença.

Serão apresentadas, dentre outras: orientações sobre o uso da máscara; instruções sobre como fazer autoisolamento em caso de RT-PCR positivo; informações sobre a possibilidade de haver uma segunda onda do SARS-CoV-2; e explicações sobre os cuidados que devem ser tomados e as possíveis sequelas provocadas pelo vírus.

Com curadoria do IQC, as lives contarão com um time formado por cientistas, médicos e comunicadores científicos. A mesa de encerramento terá os ex-ministros da Saúde José Gomes Temporão, Arthur Chioro, Alexandre Padilha, Humberto Costa, José Saraiva Felipe e Agenor Alves.

“Será um programa de utilidade pública fortemente voltado à prestação de serviço à sociedade brasileira, que se encontra perdida com relação a como lidar com a doença e em quem confiar, em meio à mais grave crise sanitária global dos últimos cem anos”, disse a diretora presidente do IQC, a microbiologista Natalia Pasternak.

A partir do conteúdo gerado nas lives, serão criadas pílulas com os principais pontos de cada debate para compartilhamento nas redes sociais.

Confira a programação

Data: 03 de outubro

Hora: a partir das 14h30

Local: canal do IQC no YouTube

14h30 - Abertura - Disseminando informação de qualidade

Natalia Pasternak, doutora em microbiologia, comunicadora científica e presidente do Instituto Questão de Ciência

Mariana Varella, jornalista de saúde, cientista social e editora-chefe do Portal Drauzio Varella

15h - Vai ter segunda onda?

Denise Garrett, epidemiologista, vice-presidente do Instituto Sabin (EUA)

Otavio Ranzani*, intensivista e epidemiologista, pesquisador no Institute for Global Health

Mediação: Helio Gurovitz, jornalista, editor de opinião do jornal O Globo, colunista da Revista Época.

15h30 - Máscara serve pra que mesmo?

Daniel Lahr, doutor em Biologia Evolutiva pela Universidade de Massachusetts

Mediação: André Biernath, repórter de Veja Saúde e presidente da RedeComCiência

16h - Auto isolamento: se eu pegar, o que eu faço?

Ricardo Schnekenberg, PhD em neurociência clínica e médico intensivista

Julio Croda, médico infectologista, especialista da Fundação Oswaldo Cruz e professor da Universidade Federal do Mato Grosso do Sul

Mediação: Vera Magalhães, apresentadora do Roda Viva (TV Cultura), colunista do Estadão e editora do site BR Político

16h30 - Entendendo a doença: aprendizados, cuidados e sequelas

Margareth Dalcolmo, especialista em pneumologia sanitária pela Fiocruz e doutora pela Unifesp

Mauro Schechter, professor titular do Departamento de Infectologia da UFRJ, professor adjunto de epidemiologia da University of Pittsburgh (EUA) e professor associado de epidemiologia da Johns Hopkins University

Mediação: Carlos Orsi, jornalista e escritor, editor da Revista Questão de Ciência

17h - O papel do Ministério da Saúde

Ex-ministros José Gomes Temporão, Arthur Chioro, Alexandre Padilha, Humberto Costa, José Saraiva Felipe, Agenor Alves e Luiz Henrique Mandetta*

Mediação: Sabine Righetti, pesquisadora do Labjor-Unicamp e coordenadora da Agência Bori

*Convidados a confirmar