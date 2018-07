Internaturas podem encomendar fotos a sonda em Marte

O instrumento HiRISE, sigla em inglês para Experimento Científico de Imagem de Alta Resolução, começa a aceitar, a partir desta quarta-feira, 20, pedidos de internautas para fazer fotos da superfície de Marte, com uma resolução de 30 centímetros por pixel. O HiRISE está a bordo da sonda Mars Reconnaissance Orbiter (MRO), da Nasa, lançada do planeta vermelho desde 2005.

Nasa tenta recuperar sonda e robô na superfície de Marte

Para pedir uma foto, o interessado deve entrar no site HiWish e se registrar. É possível selecionar uma área da superfície de Marte fornecendo as coordenadas, digitando o nome de uma região ou - para quem não está familiarizado com a geografia marciana - clicando num mapa do planeta.

Imagem da HiRISE de formação marciana que, nos anos 70, foi apelidada de "Face de Marte". Nasa

A Universidade do Arizona, que controla o HiRISE, não promete atender a todos os pedidos: uma vez feita, a solicitação vai para uma fila. O interessado precisa ainda fornecer uma justificativa, em inglês, para a solicitação. O HiWish se propõe a avisar o internauta se, e quando, seu pedido for atendido.

O site do HiRISE já conta com um grande banco de dados de fotos de Marte, com mais de 11 mil imagens, que podem ser livremente acessadas online e que mostram diversas características peculiares da superfície marciana, como dunas esculpidas pelo vento, crateras e até mesmo canais possivelmente abertos pelo fluxo de água em eras passadas.