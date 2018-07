Itália encontra esqueleto de guerreiro de 4.500 anos

Um esqueleto com aproximadamente 4.500 anos de idade, provavelmente um guerreiro morto por uma flecha no peito, foi descoberto em uma praia no sul de Roma, informou a polícia italiana neste sábado.

O esqueleto bem preservado, apelidado de "Nello", foi encontrado durante patrulha de rotina em torno de áreas de interesse arqueológico em maio.

"Nós achamos que fosse de um soldado romano, mas então os especialistas identificaram que remonta ao terceiro milênio A.C. (antes de Cristo)", disse Raffaele Mancino, uma autoridade da divisão policial que supervisiona a herança cultural da Itália.

Seis pequenos vasos foram descobertos enterrados junto com o esqueleto, cujos pés estão desaparecidos. O jovem homem provavelmente viveu a apenas centenas de anos de "Otzi", o homem do gelo, cujo corpo foi encontrado congelado nos Alpes Italianos, em 1991.

Arqueologistas disseram que planejam novas escavações, já que a descoberta pode ser um indício de um cemitério mais amplo na área.

