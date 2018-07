Juiz implanta 'toque escolar' no interior

A cidade de Fernandópolis, no noroeste paulista, terá a partir de agosto o chamado "toque escolar", que prevê a detenção de todo aluno surpreendido fora da escola durante o horário de aula e a devolução do faltoso ao colégio. A medida foi anunciada ontem pelo juiz da Infância e Juventude da cidade, Evandro Pelarin. Segundo o magistrado, as ocorrências reincidentes "poderão resultar em sanções aos pais", com multa cujo valor pode variar de 3 a 20 salários de referência.