Justiça de Minas condena ex-padre por pedofilia

O ex-padre Cléber Domingos Gonçalves, de 37 anos, foi condenado a 10 anos e 6 meses de prisão por crime de pedofilia quando era pároco da cidade de Carmo da Mata, no centro-oeste de Minas Gerais.

Gonçalves foi preso em maio de 2007 sob a acusação de manter relações sexuais com menores de idade. De acordo com o Tribunal de Justiça de Minas Gerais, a sentença do juiz substituto da comarca de Carmo da Mata, Frederico Bittencourt Fonseca, será publicada no final desta tarde no Diário do Judiciário Eletrônico. O processo correu em segredo de Justiça.

Durante as investigações, a Polícia Civil interceptou conversas entre o então padre e um adolescente de 13 anos. O religioso foi preso em flagrante em companhia do menor em um apartamento de sua propriedade na região de Venda Nova, em Belo Horizonte. A polícia cumpriu um mandado de prisão preventiva expedido pela Justiça.

Gonçalves começou a ser investigado cerca de seis meses antes, após denúncia anônima apresentada na Superintendência Regional de Polícia Civil, na cidade de Divinópolis.