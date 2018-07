Labrador vira guia de cão e dono cegos

Um britânico cego e seu cachorro, também cego, estão sendo ajudados por outro cão guia. Graham Waspe, da cidade de Suffolk, tinha o cão Edward como seu guia por vários anos até descobrir que o cachorro também estava perdendo a visão.

Waspe afirmou que não é possível explicar para um cão guia que ele deverá ter seus olhos removidos devido ao glaucoma que não podia ser operado.

A mulher de Waspe, Sandra, esperava que o glaucoma não atingisse o outro olho, mas a doença foi muito rápida e, quando eles souberam que Edward perderia a visão, choraram muito.

Mas, para a surpresa do casal, o labrador encarou bem a situação, com a ajuda do novo cão guia, Opal.

Waspe afirmou que Opal e Edward ficaram amigos e se dão muito bem e Opal até cuida de Edward. Quando os dois saem para passear, caminham juntos. Sandra Waspe afirma que Edward não se preocupou com a presença de Opal e nem com o glaucoma.

Graham Waspe, que perdeu a visão em um olho e enxerga pouco com o outro, disse também que não queria desistir de Edward e promete que vai cuidar do antigo cão guia até o fim.

Os donos dos cães-guia se perguntaram se Edward seria feliz de novo, mesmo sem poder enxergar. O rabo abanando não poderia ser uma resposta melhor à dúvida do casal.