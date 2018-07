Lançamento do Discovery é adiado para madrugada de sábado

A Nasa decidiu adiar em 24 horas, para a 0h59 de sábado (de Brasília), o lançamento do ônibus espacial Discovery, que partirá numa missão de 13 dias à Estação Espacial Internacional (ISS).

Esta é a terceira vez que o lançamento da nave é adiado. Na segunda-feira, a decolagem havia sido suspensa em virtude do mau tempo, já que uma tempestade de raios na região do Centro Espacial Kennedy, no sul da Flórida, colocava em risco o abastecimento do tanque de combustível do ônibus espacial.

Um dia depois, o lançamento do Discovery foi novamente adiado por causa de um problema numa válvula do tanque de combustível.

Hoje, para ter mais tempo para investigar o "que fez uma válvula fazer leituras erradas sobre o hidrogênio líquido" no tanque externo da nave, os técnicos da Nasa voltaram a cancelar a decolagem.

Amanhã, ao meio-dia (hora local), os diretores da missão voltarão a se reunir para analisar as condições meteorológicas e os relatórios dos técnicos.

Sete astronautas levarão no Discovery o módulo Leonardo, que estará carregado de mantimentos para a ISS.