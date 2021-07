Lattes: Ministério diz que sistemas voltam a funcionar na próxima segunda, após nove dias fora do ar

O Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovações (MCTI) informou que os sistemas do Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq) devem ser restabelecidos apenas na próxima segunda-feira, 2, quando completam nove dias fora do ar. Segundo a pasta, o backup de todos os dados da Plataforma Lattes já foi feito para um novo equipamento, "garantindo a integridade de todas as informações".

O "apagão do CNPq", principal agência federal de fomento à pesquisa, impossibilitou o acesso aos currículos disponíveis na Lattes e foi visto com preocupação e críticas por cientistas e pelo público em geral. Pesquisadores têm relatado problemas no acesso aos sistemas desde o último sábado, 24, e ao longo da última semana nem mesmo o email dos servidores funcionava.

De acordo com o MCTI, a restauração do equipamento que apresentou problemas já está em andamento e o acesso a todos os sistemas do CNPq deve ser restabelecido. A pasta também informou que todos os prazos referentes ao órgão, como submissão de chamadas e prestação de contas, serão prorrogados.

As novas datas serão divulgadas após a normalização dos sistemas.