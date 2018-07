Leilão de Libra e protesto com seis feridos foram os destaques do noticiário no final de semana

A tensão antes do leilão da reserva de Libra e o protesto de ativistas dos direitos dos animais, no interior de São Paulo, foram os destaques do noticiário no final de semana. Houve ainda a entrega de cargos ocupados pelo PT no governo de Pernambuco e a revelação de que ministros do TCU ganham os supersalários que mandaram cortar no Congresso.

Veja as noticias que foram destaque no fim de semana:

1 – Exército ocupa hotel e região onde será feito leilão de Libra

2 – Protesto em frente de laboratório onde houve resgate dos cachorros fere seis pessoas e termina com quatro detidos. Veja fotos

3 – PT decide entregar todos os cargos no governo do Eduardo Campos em PE

4 – Políticos gastam até R$ 7 mil em jantares bancados pelo Congresso

5 – Tribunais já julgam casos em que ex-parceiros postam fotos íntimas na internet

6 – Ministros do TCU ganham os mesmos supersalários que mandaram cortar no Parlamento

7 – Acidente com trem fere 99 na estação mais movimentada de Buenos Aires

8 – Museu do Ipiranga tem trinca gigante. Veja fotos

9 – Celulares são os objetos mais roubados em crimes em SP e principais fraudes são as de cartões de crédito

10 – Imprensa já condenou envolvidos no mensalão à prisão perpétua, diz Lula