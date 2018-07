Livro traz imagens de gestação 'vista por dentro'

Mais de 40 anos após sua primeira publicação, fotos impressionantes de uma gestação vista "por dentro" foram retocadas digitalmente para a quinta edição do livro A Child is Born ("Nasce uma criança", em tradução livre), do sueco Lennart Nilsson.

A série foi realizada originalmente para a revista americana Life, em 1965, e registra as várias etapas de uma gravidez - da fertilização até os últimos instantes do bebê dentro do útero.

As imagens foram feitas com câmeras convencionais adaptadas com lentes macro ou com o uso de um endoscópio. Depois, foram ampliadas até milhares de vezes com um microscópio eletrônico.

Aos 87 anos, Lennart Nilsson é um dos mais respeitados fotógrafos de medicina no mundo, tendo sido um dos primeiros a registrar a imagem do HIV e do vírus causador da SARS.

