Lua demora a aparecer, mas encanta paulistanos

No Parque do Ibirapuera, na zona sul de São Paulo, a esperada “lua de sangue” praticamente não deu as caras nesta sexta-feira, 27, porque as nuvens encobriam o horizonte no momento mais especial do eclipse lunar. Mas às 18h25, quando tudo indicava que as centenas de pessoas que foram ao local para observar o fenômeno sairiam frustradas, a Lua cheia surgiu de repente no céu parcialmente eclipsada e deslumbrou os paulistanos.

Minutos antes, a professora de Inglês Marlene Andreetto e a estudante Yasmin Andrade, de 11 anos, já ficavam decepcionadas, na fila em que mais de 500 pessoas esperavam para observar outro fenômeno especial - Marte na maior aproximação com a Terra dos últimos anos. Para isso, a direção do Planetário de São Paulo, dentro do parque, decidiu instalar três telescópios. “Viemos por causa do eclipse, mas nos disseram que ia ser difícil de ver, então entramos na fila para ver Marte.”

No instante seguinte ao fim do eclipse lunar, o mais longo do tipo de todo o século 21, uma correria chamou a atenção de Marlene e Yasmin. A Lua cheia - parecendo um fino semicírculo - finalmente aparecia por cima das árvores e das nuvens.

A garota, no entanto, parecia mais fascinada com outros astros. “Nós vimos Vênus e estamos vendo Júpiter lá no alto e Marte perto da Lua. Eu não sabia que dava para ver os planetas assim sem telescópio.”

Os curiosos pelos astros que foram ao Ibirapuera descobriram que vários planetas - como Marte, Vênus, Júpiter e Saturno - podem ser observados a olho nu, mesmo no poluído céu paulistano. “Nunca soubemos disso. Quero aprender a localizar (os planetas)”, disse a publicitária Giuliana Lopes.

Foi exatamente para despertar esse fascínio que o Planetário decidiu instalar três telescópios de 300 milímetros no Ibirapuera nesta sexta. “Esses fenômenos chamam a atenção das pessoas e as fazem olhar para o céu e pensar na vida e no Universo, a se conectarem novamente com a natureza por um momento”, explicou Fernando Nascimento, o diretor do Planetário de São Paulo.

“E se perguntam por que isso acontece e se dão conta de que estamos em um planeta viajando pelo espaço. Precisamos aproveitar esses momentos em que todos estão tão sensíveis pata divulgar a ciência”, disse ele.

Pelo mundo. No Rio, dezenas de cariocas se reuniram na Praia da Copacabana, zona sul, para tirar fotos. Quem estava mais perto do litoral brasileiro via melhor o fenômeno. O eclipse não foi visível nos Estados Unidos, no Canadá, Groenlândia, México e na maioria das áreas da América Central. Em outros pontos, as condições climáticas definiram a visibilidade. Na Grécia, na Dinamarca e no Egito, por exemplo, foi possível ver a “lua de sangue” com nitidez.

A Nasa, agência espacial americana, transmitiu ao vivo pelo site. No Twitter, entre publicações fascinadas e xingamentos contra as nuvens que atrapalhavam a visibilidade, o eclipse ficou entre os assuntos mais comentados na noite desta sexta.