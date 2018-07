Mapas genéticos vão transformar a luta contra o câncer

Os estudos feitos por uma equipe internacional e pelo Instituto Wellcome Trust Sanger, da Grã-Bretanha, representam as primeiras descrições abrangentes de mutações celulares tumorais, e podem revelar todas as mudanças genéticas por trás do melanoma de pele e do câncer de pulmão.

"O que estamos vendo hoje vai transformar a forma como vemos o câncer", disse a jornalistas em Londres Mike Stratton, do projeto do genoma do câncer do Instituto Sanger. "Nunca vimos o câncer ser revelado dessa forma".

Os cientistas sequenciaram todo o DNA do tecido canceroso e do tecido normal em um paciente com melanoma e de um paciente com câncer de pulmão, usando uma tecnologia chamada sequenciamento paralelo em massa. Comparando as sequências tumorais com as saudáveis, conseguiram localizar todas as mudanças específicas do câncer.

O tumor de pulmão continha mais de 23 mil mutações, e o do melanoma tinha mais de 33 mil.

Peter Campbell, também do Instituto Sanger, disse que o estudo sobre o câncer de pulmão sugere que o fumante desenvolve uma mutação a cada 15 cigarros que consome, e que o dano começa na primeira tragada. O câncer de pulmão mata cerca de 1 milhão de pessoas por ano no mundo, e 90 por cento dos casos são provocados pelo tabagismo.

"Esses catálogos de mutações estão nos dizendo como o câncer se desenvolve - então vão nos informar sobre a prevenção ... e sobre processos que são perturbados na célula cancerosa", disse Stratton.

Mas os cientistas disseram que identificar todas as mutações que causam o câncer exigirá muito mais trabalho, possivelmente ao longo de vários anos, até que surjam novos alvos para o desenvolvimento de medicamentos inéditos.

"Em algum lugar entre as mutações encontramos à espreita aquelas que levam as células a se tornarem cancerosas", disse Andy Futreal, que participou da pesquisa publicada na revista Nature. "Localizá-los será um dos nossos grandes desafios nos próximos anos".

Os cientistas já haviam identificado algumas mutações genéticas ligadas ao câncer - mutações de um gene chamado Braf são encontradas no melanoma, e novas drogas para bloquear essa atividade causadora do câncer estão sendo desenvolvidas. Medicamentos como o Herceptin (Roche) e Iressa (Astra-Zeneca) também atacam células com mutações específicas.

Stratton disse que o objetivo agora é produzir mapas genéticos de todos os tipos de câncer. Há mais de cem tipos de câncer, e cada processo de mapeamento genômico leva vários meses e custa dezenas de milhares de dólares.