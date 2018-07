Matrículas para Ensino Fundamental em SP começam na terça

As escolas públicas do Estado de São Paulo começam a receber a partir desta terça-feira, 1º, as matrículas antecipadas de estudantes de 1ª a 8ª série do ensino fundamental, que estão fora da escola ou que desejam ingressar na rede estadual de ensino. Até o dia 30 de setembro, todas as escolas públicas serão postos de cadastramento.

Para efetuar a inscrição, pais ou responsáveis devem procurar qualquer unidade estadual ou municipal, levando certidão de nascimento ou documento de identidade de seu filho e um comprovante de residência. A matrícula antecipada é válida para crianças a partir de 6 anos completos ou a completar até o início do ano letivo de 2010.

O período também é válido para adolescentes a partir dos 16 anos interessados em ingressar no Ensino Fundamental da Educação de Jovens e Adultos (EJA). Aqueles que já estudam em escolas estaduais serão rematriculados automaticamente.

Entre outubro e novembro, os dados colhidos durante o período de cadastramento serão organizados e as matrículas efetivadas. Os alunos que já estudam na rede pública receberão a informação sobre a escola de destino na própria unidade que frequentam. Para os demais estudantes, a Secretaria de Estado da Educação vai enviar correspondência informando a escola em que foi matriculado.