Mau tempo faz Nasa adiar lançamento de teste do foguete Ares

Associated Press,

O mais novo foguete da Nasa, projetado para substituir os ônibus espaciais no tráfego de astronautas entre a Terra e a órbita, não pôde realizar seu primeiro voo de teste nesta terça-feira, 27, por causa do mau tempo.

Os controladores do lançamento tentaram seguidas vezes pôr o foguete no céu, e chegaram com a contagem regressiva a 2min30seg da decolagem, mas o mau tempo interferiu. Dificuldades técnicas haviam atrasado o início da operação pela manhã.

Modelo de teste do foguete Ares I aguarda condições ideais para lançamento. Scott Audette/Reuters

Autoridades não quiseram comentar se haveria nova tentativa na quarta-feira. Este é o primeiro passo no plano da Nasa de levar astronautas de volta à Lua, e que se encontra sob revisão no governo Obama.

O voo experimental durará apenas dois minutos. Paraquedas descerão o motor do primeiro estágio suavemente, para que seja analisado.