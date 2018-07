Médicos residentes paulistas tiveram aumento de 22%

SÃO PAULO - Os médicos residentes que atuam em hospitais estaduais e instituições do Estado de São Paulo tiveram um reajuste de 22%, segundo a Secretaria Estadual de Saúde. Além disso, o número de bolsas foi ampliado.

O reajuste de 22% será feito no valor da bolsa paga aos médicos residentes que atuam em hospitais estaduais e instituições que tenham convênio Sistema Único de Saúde (SUS) firmado com o Estado. O benefício vai de R$ 1.916,46 para R$ 2.338,06.

O investimento do governo do Estado prevê ainda a ampliação do programa e mais 203 vagas, chegando a um total de 5.051. O impacto anual na folha salarial do Estado foi calculado em cerca de R$ 32,2 milhões.

Os residentes matriculados em instituições próprias da estrutura da Secretaria de Estado da Saúde recebem o valor integral da pasta. Aos matriculados em autarquias e instituições conveniadas ou vinculadas, a Saúde despende 84,8% da bolsa e as próprias instituições arcam com os 15,2% restantes.