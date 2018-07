Médicos retiram gesso do pulso direito do papa Bento XVI

Médicos tiraram o gesso do pulso direito do papa Bento XVI nesta sexta-feira, um mês após a fratura causada por uma queda, afirmou o Vaticano. Um exame de raio X mostrou que o pulso está curado. Bento XVI com o pulso enfaixado e engessado, depois de um acidente sofrido durante as férias. Reuters O pontífice, que tem 82 anos e usa a mão direita para dar as bênçãos, quebrou o pulso ao cair em 17 de julho, durante uma viagem de férias perto da fronteira italiana com a França. (Reportagem de Stephen Jewkes)