Menina de 7 anos usa mão produzida em impressora 3D

A menina Faith Lennox, de 7 anos, que perdeu a mão esquerda com apenas 9 meses de idade, experimentou usar uma mão produzida por uma impressora 3D e aprovou a ideia. "É muito legal!", disse a garota com um sorriso no rosto, cercada por computadores de alta tecnologia no Buil It Workspace, na Califórnia.

O Build It Workspace é um estúdio de impressão 3 D que ensina pessoas a usarem as impressoras high-tech. A mão de Faith foi impressa durante uma noite, após a garota escolher as cores que seriam usadas no projeto.

Faith tinha saído da escola mais cedo para ir ao estúdio com sua mãe, Nicole, e assistiu fascinada a nova mão começar a tomar forma a partir do computador. Com o equipamento, Faith Lennox deu voltas de bicicleta.

A mais velha de três filhos, Faith teve síndrome compartimental. Sua posição durante o nascimento cortou o fluxo de sangue para o antebraço esquerdo danificando irreparavelmente tecido, músculo e osso. Após nove meses de tentativas, os médicos determinaram que ela deveria amputar o membro, logo abaixo do cotovelo.