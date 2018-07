Meninas deveriam brincar menos com bonecas, diz cientista

As meninas deveriam brincar menos com bonecas e mais com os brinquedos tipicamente de meninos, como os jogos de construção, mais favoráveis ao desenvolvimento da criatividade, afirmou nesta sexta-feira, 4, Athene Donald, uma influente cientista britânica.

"Devemos mudar a maneira como vemos os meninos e as meninas e o que é bom para eles quando são pequenos. O tipo de brincadeira é importante? Penso que sim", declarou a cientista, que é professora de física experimental da Universidade de Cambridge.

"Criamos comportamentos sociais ao estereotipar o tipo de jogos com os quais os meninos e meninas brincam quando são pequenos", disse Athene, que presidirá a Associação Britânica de Ciência (BSA).

"Os jogos de meninas estão tipicamente relacionados com a passividade - como pentear uma boneca, por exemplo -, e não à construção, à imaginação, ou à criatividade, como o Lego", acrescentou.

O tipo de brinquedos usados por meninos e meninas desde a infância pode contribuir para construir um entorno social que mantém as mulheres apartadas de algumas profissões, disse Athene, tomando como exemplo seu próprio âmbito de pesquisa em que as estudantes mulheres são minoria.

"As organizações como a Confederação da Indústria Britânica falam constantemente de uma falta de estudantes qualificados em ciências, tecnologia, engenharia e matemática. Mas uma das maneiras de solucionar isso poderia consistir em fazer com que a metade da população não se sinta excluída", defendeu./AFP