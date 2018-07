Menino vira homem-aranha com aspirador de pó

O estudante britânico Hibiki Kono, de 13 anos, ganhou o apelido de menino-aranha por sua última invenção - com dois aspiradores de pó dos mais baratos no mercado ele é capaz de subir pelas paredes. O projeto foi feito na escola, para a aula do professor Angus Gent.

O segredo está nas luvas, que são vedadas e recebem toda a sucção dos aspiradores. Para descolá-las da parede, o menino criou um mecanismo que desfaz o vácuo.

Por questões de segurança, o estudante só pode escalar a pouco mais de um metro de altura, e com um colchão abaixo, mas ele diz que poderia ir até onde a extensão do fio elétrico permitir.

Com o sistema que o estudante criou, ele diz que poderia até andar pelo teto.

A única exigência que o kit-aranha tem é uma superfície lisa, para garantir a sucção das luvas especiais.