Meteoro é visto em cidades do Rio Grande do Sul; veja o vídeo

SÃO PAULO - Um meteoro foi visto por moradores na noite desta quinta-feira, 6, em várias cidades do Estado do Rio Grande do Sul.

Segundo dados preliminares da Brazilian Meteor Observation Network (Bramon), o meteoro foi gerado por um fragmento de rocha espacial pesando entre 7 e 12 Kg, e teria surgido a cerca de 57 Km de altitude próximo à cidade argentina de 25 de Mayo.

Em nota, a Bramon informou que, durante 13,5 segundos, ele viajou a uma velocidade média de 13,64 Km/s (49,1 mil Km/h) até atingir a altitude de 27 Km, ao norte da cidade de Jari, no Rio Grande do Sul.

Segundo a entidade, as análises ainda são preliminares e podem ficar mais precisas se surgirem novas imagens e depoimentos - que podem ser enviados para o site da Bramon.

De acordo com a MetSul Meteorologia, o fenômeno foi avistado por volta das 22h30 nas cidades de: Santo Ângelo, Cruz Alta, Estrela, Quarai, Soledade, Terra de Areia, Caxias do Sul, Erechim, Almirante Tamandaré do Sul, Alegrete, Guaíba, Tapera, Canoas, Ijuí, Manoel Viana, Tupanciretã, Passo Fundo, Venâncio Aires, Sapucaia do Sul, Pejuçara, Marau, Itaqui, São Martinho da Serra, Santa Vitória do Palmar, Tramandaí, Chiapetta, Cachoeira do Sul, Santa Maria, Santa Bárbara do Sul. Há relatos também de pessoas que viram o fenômeno na província argentina de Misiones, no Uruguai e no Paraguai.