Meteoro é visto no sertão de Pernambuco

Um meteoro do tipo bólido foi visto na noite de quarta-feira, 15, no sertão de Pernambuco, a 400km de Recife. De acordo com a Rede Brasileira de Monitoramento de Meteoros (Bramon), o fenômeno teve início às 18h59 (horário de Brasília) e também pode ser observado na Bahia, no Ceará e na Paraíba.

A Bramon afirmou em nota publicada no site oficial que o meteoro surgiu entre os municípios de Princesa Isabel (PB) e Carnaíba (PE) e seguiu na direção sudeste, desaparecendo no céu a Sul do município de Arcoverde (PE). De acordo com especialistas, o fenômeno não representa nenhum risco à população.