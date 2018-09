Minas Gerais descobre 'novo' crocodilo de 80 milhões de anos

FRANCA - Uma nova espécie de crocodilo - crocodiliforme herbívoro-onívoro - até então desconhecida no mundo foi descoberta em Minas Gerais. Um fóssil completo do animal, que habitou a região do Triângulo Mineiro há 80 milhões de anos, foi apresentado pela primeira vez na manhã desta sexta-feira, 14, no Complexo Cultural e Científico de Peirópolis, na zona rural de Uberaba.

O esqueleto, quase completo e com cerca de 70 centímetros de comprimento, foi localizado durante escavações no ano de 2014 no distrito de Honorópolis, município de Campina Verde (MG). Ele tem todos os elementos ósseos e o crânio muito bem preservados. Um artigo dos pesquisadores sobre a descoberta foi publicado no último dia 5 na revista científica internacional PeerJ.

O geólogo Luiz Carlos Borges Ribeiro, da Universidade Federal do Triângulo Mineiro (UFTM), conta que as outras espécies desse crocodilo, encontradas no Estado de São Paulo, são diferentes desse animal. “Os ossos mudam e até a cauda é mais curta”, falou ao Estado. Segundo ele, a partir de agora o fóssil ficará exposto no Museu dos Dinossauros em Uberaba.

Roxo

No mês passado, pesquisadores da Universidade Estadual do Rio (Uerj) e da Federal do Rio (UFRJ) haviam apresentado ao público a descoberta de um crocodilo gigante, com até quatro metros de comprimento, que viveu há 70 milhões de anos em São Paulo. O Roxochampsa paulistanus pode ser considerado tio-avô dos atuais crocodilianos.

Pinturas rupestres

Em Pedregulho (SP) pesquisadores da Unesp analisam desenhos e marcas encontradas nas paredes de uma caverna. O trabalho para saber se são pré-históricos começaram nesta semana e o local, que fica no interior de uma fazenda, permanecerá fechado para a realização dos estudos.