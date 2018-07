Minas Gerais investe R$ 13 mi em planetário de última geração

Solange Spigliatti, do estadao.com.br,

Planetário, com equipamento importado da Alemanha, possui sistema de projeção digital, com tela 360º

SÃO PAULO - Minas Gerais ganhou neste fim de semana um planetário de última geração cuja implantação foi finalizada na última sexta-feira, 5, em Belo Horizonte, segundo informações do governo estadual. A data de inauguração do Espaço TIM UFMG do Conhecimento será definida após os ajustes na obra e montagem final de outros equipamentos, que serão feitos nas próximas semanas.

Veja também:

Ônibus espacial Endeavour é lançado para a estação espacial

O planetário, importado da Alemanha, possui um sistema de projeção digital, com tela 360º, que permite transformar o ambiente em espaço multimídia. Os equipamentos custaram cerca de R$ 3,5 milhões de um total de R$ 13 milhões já investidos no Espaço TIM UFMG do Conhecimento que integra o Circuito Cultural da Praça da Liberdade.

Sua cúpula, de 8,5 metros de diâmetro, pode ser usada para projeções astronômicas ou outros tipos de exibições artísticas e científicas e reproduzirá cenas do céu para cerca de 60 pessoas por sessão. De acordo com o governo, a imagem é projetada em uma cúpula hemisférica, com os observadores dentro dessa cúpula, que poderá ter a sensação quase perfeita de tridimensionalidade.

Algumas das imagens digitais que serão projetadas foram feitas pela Nasa, outras pela Agência Espacial Europeia, e algumas por satélites situados em volta do planeta ou por robôs enviados a outros planetas, de acordo com a administração estadual.

O observatório, que divide o quinto andar do edifício com o planetário, tem teto retrátil, que permite a utilização de instrumentos para a observação celeste. Os três telescópios que compõem o observatório têm sistema de filtros que diminuem sensivelmente os efeitos da poluição luminosa da cidade e detectores digitais que permitem a publicação em tempo real de imagens na internet.

O Espaço TIM UFMG do Conhecimento é um novo centro de divulgação científica e promoção cultural de Minas Gerais. O antigo edifício da Reitoria da Universidade do Estado de Minas Gerais (UEMG), situado na Praça da Liberdade, foi totalmente reformado a partir do projeto da arquiteta Jô Vasconcelos para receber o empreendimento.

Apresentações

Nos fins de semana, haverá apresentações voltadas às crianças e outras destinadas a toda a família. Durante a semana, as sessões terão como foco os estudantes. Além do planetário e do observatório, o espaço mostrará a criação do universo, a vida na Terra e o meio ambiente em cenários virtuais e interativos nos outros andares.

Em algumas apresentações será mostrado, por exemplo, o solo de Marte como visto e fotografado por sondas norte-americanas que lá estiveram.

Serão três andares de salas de exposições que abrigarão mostras temporárias e experimentos interativos que, a partir da questão básica sobre a busca do conhecimento, abordarão temas ligados às ciências, às artes e às tecnologias, na forma como são tratados atualmente pelas pesquisas universitárias.