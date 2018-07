Ministério da Educação divulga lista de 2ª chamada no ProUni

São Paulo - O Ministério da Educação (MEC) divulgou nesta sexta-feira, 20, o resultado da segunda chamada do Programa Universidade para Todos (ProUni), referente ao processo seletivo do segundo semestre de 2012. O programa oferece bolsas de estudo em instituições de ensino superior em todo o País, com base na nota de corte dos candidatos no Exame Nacional do Ensino Médio.

O candidato selecionado tem entre esta sexta-feira e o dia 30 de julho para comparecer à faculdade na qual vai estudar, apresentar a documentação exigida e realizar a matrícula. Aqueles que não foram chamados, têm entre os dias 2 e 4 de agosto para manifestar interesse em ficar na lista de espera e concorrer a vagas que não forem preenchidas.

O resultado da segunda chamada pode ser visto no site do MEC (www.mec.gov.br), inserindo CPF e número de inscrição no Enem no campo de consulta.

Neste semestre, o ProUni registrou 456.973 candidatos e 874.273 inscrições - cada estudante teve o direito de optar por até duas opções de cursos. A oferta é de 90.311 bolsas de estudos de graduação em 1.316 instituições particulares de educação superior de todo o País. O número de cursos chega a 322.