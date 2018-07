Ministra do Meio Ambiente pede mais proteção para coleções científicas

A ministra do Meio Ambiente, Izabella Teixeira, encaminhou carta ao ministro da Ciência e Tecnologia, Sérgio Machado Rezende, pedindo uma maior proteção para as coleções e museus científicos do País, após o incêndio que destruiu a coleção do Instituto Butantã no último fim de semana. Segundo a ministra, "a nação recebeu estarrecida" a notícia da perda do acervo do Butantã.

A ministra propõe a seu colega do MCT uma consolidação e expansão das coleções brasileiras de flora, fauna e micro-organismos, além de uma linha de financiamento exclusiva para a capacitação dos museus de história natural.

"Quantas outras coleções científicas brasileiras estão vulneráveis a acidentes como esse?", pergunta Izabella, depois de mencionar a liderança brasileira em pesquisas sobre biodiversidade na região tropical. A íntegra da carta pode ser lida neste link.