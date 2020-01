Ministro da Ciência compartilha foto para 'provar' que Terra não é plana

SÃO PAULO - O ministro da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações, Marcos Pontes, compartilhou em uma rede social na noite desta terça-feira, 21, uma foto para "provar" que a Terra não é plana e, sim, redonda.

"Para quem ainda acha que a Terra é plana, veja segunda foto... kkk", publicou Pontes no Twitter ao compartilhar um post do Centro de Voos Espaciais George C. Marshall, da Agência Espacial Americana, a Nasa.

Pontes ficou famoso em 2006, quando a bordo de um foguete russo se tornou o primeiro astronauta brasileiro - e até hoje o único - a ir ao espaço. Durante oito dias, ele ficou no laboratório espacial, onde realizou uma série de experimentos para a Agência Espacial Brasileira (AEB).

Veja a publicação do ministro Marcos Pontes no Twitter:

Para quem AINDA acha que a Terra é plana veja segunda foto...kkk https://t.co/0FaPiaDxgR — Marcos Pontes (@Astro_Pontes) January 22, 2020

Piloto de caça e engenheiro aeronáutico formado pelo Instituto Tecnológico da Aeronáutica (ITA), com mestrado em Engenharia de Sistemas pela Naval Postgraduate School, na Califórnia, nos Estados Unidos, Pontes foi selecionado em 1998 para o programa da Nasa, onde foi declarado astronauta.

Em 2014, Pontes iniciou sua carreira política ao se filiar ao PSB e tentar se eleger deputado federal por São Paulo - sem sucesso. Em 2018, o astronauta se filiou ao PSL, partido do então candidato à Presidência, Jair Bolsonaro. Após a eleição, aceitou o convite para assumir o Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações.

Terraplanismo

Apesar da posição do ministro e de todas as evidências científicas, alguns apoiadores de Bolsonaro defendem a tese de que a Terra seja plana, entre eles o escritor Olavo de Carvalho, considerado um guru do governo.

No ano passado, o escritor publicou no Twitter que não estuda o assunto, mas que assistir a vídeos de experimentos que "mostram a planicidade das superfícies aquáticas".

"Não consegui encontrar, até agora, nada que os refute", escreveu Olavo.

Veja a publicação de Olavo de Carvalho no Twitter:

Não estudei o assunto da terra plana. Só assisti a uns vídeos de experimentos que mostram a planicidade das superfícies aquáticas, e não consegui encontrar, até agora, nada que os refute. — Olavo de Carvalho (@opropriolavo) May 29, 2019

