Missão Cassini é prorrogada até 2017, anuncia Nasa

A Nasa anunciou a prorrogação da missão Cassini, de exploração do planeta Saturno e suas luas, até 2017. O orçamento da agência traz uma verba anual de US$ 60 milhões para o prosseguimento do estudo do planeta dos anéis.

"Esta en uma missão que nunca para de trazer resultados científicos surpreendentes e mostrar paisagens maravilhosas", disse, em nota, o diretor da divisão de ciência planetária da Nasa, Jim Green.

A Cassini foi lançada em 1997, juntamente com a sonda europeia Huygens. O conjunto chegou a Saturno em 2004. Huygens foi lançada em Titã, uma lua de Saturno, e enviou dados da atmosfera do satélite. Já a Cassini permanece no espaço, estudando o planeta gigante, seus anéis e luas.

Panorâmica de Saturno e seus anéis feita pela sonda Cassini, lançada em 1997. Nasa

O programa deveria ter sido encerrado em 2008, mas obteve uma prorrogação até 2010 e agora, até 2017.

Esta segunda prorrogação, chamada Missão Solstício, permitirá que os cientistas estudem mudanças provocadas pela passagem das estações em Saturno. A Cassini havia chegado a Saturno imediatamente depois do solstício de inverno do hemisfério norte, e com a nova prorrogação continuará a funcionar até pouco depois do solstício de verão no mesmo hemisfério.

Um período sazonal completo em Saturno nunca antes havia sido estudado com tantos detalhes. A prorrogação prevê mais 155 órbitas ao redor de Saturno, 54 passagens próximas a Titã e 11 passagens por Encélado, uma lua gelada que pode conter água em, seu interior.

A prorrogação também permitirá novos estudos dos anéis e do campo magnético do planeta. A sonda fará diversos mergulhos pelo espaço entre Saturno e os anéis.