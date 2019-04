Missão de Israel para a Lua falha e espaçonave cai

Uma missão privada israelense falhou ao tentar pousar na Lua nesta quinta-feira, 11. A pequena espaçonave, batizada de Beresheet, desligou e perdeu comunicação com a Terra quando se aproximava do satélite. O projeto seria o primeiro com financiamento privado a chegar à Lua e Israel seria o quarto país a conseguir o feito - apenas EUA, Rússia e China aterrizaram de forma bem sucedida.

Opher Doron, gerente da Indústria Aeroespacial Israelense, disse que o motor teve uma pane pouco antes de a espaçonave pousar. Doron, entretanto, considera a missão um sucesso: "É a menor e mais barata espaçonave a chegar até a Lua".

O primeiro-ministro Benjamin Netanyahu, que conseguiu formar coalisão no parlamento para um quinto mandato nesta semana, acompanhava a transmissão ao vivo e se mostrou satisfeito. "Nós chegamos à Lua, mas queremos pousar de forma mais confortável e isso vai acontecer da próxima vez. Nós vamos tentar novamente", disse Netanyahu.

A espaçonave, que tinha o tamanho de uma máquina de lavar roupa, pegou carona em um foguete Space X Falcon, lançado da Flórida em fevereiro. A Beresheet, que significa Genesis ou "início", rodou em volta da Terra várias vezes e percorreu 6,5 milhões de quilômetros antes de atingir a órbita lunar e cair perto de onde as missões Apollo, dos EUA, aterrizaram.

A iniciativa israelense começou após o Google prometer prêmio de US$ 20 milhões para a primeira missão com financiamento privado que pousasse na Lua. A competição chegou ao fim no ano passado sem vencedores depois do vencimento do prazo.

Aos 37 minutos de transmissão os problemas começam a aparecer. Os narradores falam em hebraico e inglês sobre os problemas nos motores e a falha de comunicação com a espaçonave. Assista:

Com informações de agências.