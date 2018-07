Morre Norman Borlaug, vencedor do prêmio Nobel da Paz

O cientista norte-americano Norman Borlaug, vencedor do prêmio Nobel da Paz, morreu de câncer neste último sábado, 12, aos 95 anos em Dallas, nos Estados Unidos, informou o jornal The New York Times. Borlaug foi reconhecido por seus trabalhos na agricultura que beneficiaram milhões de pessoas no combate à fome.

Pesquisador da universidade A&M de Texas desde 1984, Borlaug desenvolveu trabalhos de reprodução vegetal que permitiram o aumento de produção agrícola na América Latina e na Ásia.

As descobertas de Borlaug lhe renderam o apelido de "pai da Revolução Verde" e o prêmio Nobel da Paz no ano de 1970.