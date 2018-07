Mulheres passam 3 anos da vida fazendo compras, diz pesquisa

As mulheres dedicam em média três anos da vida às compras, o que aparentemente comprova que elas adoram ir às lojas, constata uma pesquisa realizada na internet e publicada no diário Daily News.

Comprar roupas e acessórios para si própria e para amigos e familiares, bem como suprir as necessidades diárias, é algo que ocupa boa parte do tempo das mulheres em geral. Segundo esses dados, em seus primeiros 63 anos de vida elas passam um total de 25.184 horas e 53 minutos fazendo compras.

"Muitos homens tendem a pensar que as mulheres só estão nas lojas para comprarem roupas apenas para elas mesmas, mas frequentemente fazem compras para toda a família, algo que pode acabar sendo uma tarefa incrivelmente difícil", dizem os responsáveis do estudo, da companhia OnePoll.com, ao diário nova-iorquino.

Segundo o estudo, baseado em pesquisas realizadas na internet a 2 mil mulheres questionadas sobre seus hábitos de consumo, elas fazem uma média de 301 idas a lojas em um ano, nas quais investem 399 horas e 46 minutos no total.

Na liderança das prioridades para as mulheres está o tempo que elas investem em comprar roupa, acessórios, calçados e artigos de cuidado higiênico, tanto para elas como para os familiares. Isso no total soma 90 viagens às lojas por ano.

Desmembrando esses deslocamentos, a pesquisa destaca que as mulheres dedicam 30 deslocamentos anuais somente para o vestuário, os quais superam as 100 horas no total. Já para comprar calçados elas gastam 40,5 horas por ano, em apenas 15 idas às lojas.

Os produtos higiênicos, nos quais se incluem perfumes e outros de cuidado pessoal, representam 27 idas e mais de 17,5 horas por ano, enquanto a aquisição de acessórios, como bolsas, joias ou lenços consiste em 18 idas às lojas e quase 30 horas por ano.

O estudo também constata que as mulheres saem simplesmente a ver vitrines uma média de 51 vezes ao ano.

A aquisição de comida segue de perto a roupa e complementos, já que as mulheres acabam indo aos grandes supermercados, redes de alimentação e mercearias em um total de 84 vezes por ano, gastando quase 95 horas.

Por último, o estudo assegura que as mulheres dedicam mais de 36 horas anuais (19 deslocamentos) à compra do que definem como "presentes luxuosos para amigos e familiares".